Laís desabafa com Eslovêniareprodução da TV Globo

Publicado 21/03/2022 16:13

Rio - Laís Caldas desabafou com Eslovênia sobre o que sentiu ao ser indicada pelo líder Arthur Aguiar ao paredão, na noite de domingo. A médica, que disputa a permanência na casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, com Eliezer e Douglas Silva, reclamou da maneira que o marido de Maíra Cardi se refere a ela.

"Umas coisas que ele falou ali... Eu sempre sinto que as coisas que ele fala me diminuem. Toda vez que ele se refere a mim, ele fala 'você não sabe o que está falando'. Parece que só ele sabe. Agora ele falou 'você fica criando coisas que não existem'", comentou Laís. Em seguida, Eslô ponderou: "Acho que ele fala isso é porque você pega uma parte, tu interpreta. Ele diz que na sua interpretação você cria".

A clínica geral, então, opinou: "Não é só ele que pode interpretar coisas aqui e estarem certas. Não existe certo ou errado. Se ele chama aquilo de show, se ele considera aquilo um show, então não dou show só no ao vivo".



