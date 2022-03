Tadeu Schmidt - reprodução de vídeo

Tadeu Schmidtreprodução de vídeo

Publicado 21/03/2022 12:30

Rio - Eliezer e Laís, integrantes do quarto Lollipop, e Douglas Silva, do quarto Grunge, são os emparedados do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Após a formação da berlinda, neste domingo, Tadeu Schmidt brincou com os brothers. "Nesse momento de tanta tensão, pelo menos, eu tenho uma coisa a dizer para o pessoal do Lollipop. Dessa vez, alguém vai voltar do paredão. Tem que ver o lado positivo da coisa", disse ele. É que Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinicius, todos membros do grupo, deixaram a atração nas últimas semanas.

"Eu tenho uma coisa pra dizer pro pessoal do Lollipop: dessa vez alguém vai voltar do Paredão!"



O Tadeu, gente #BBB22 pic.twitter.com/joMIbpEk3y — TV Globo (@tvglobo) March 21, 2022

Os internautas se divertiram com a declaração do apresentador. "Tadeu já eliminou um Lollipop. Eu amo", brincou um. "Até o Tadeu debochando do Lollipop", comentou outro. "Eu vivi pra ver o Tadeu zoando o Lollipop", destacou um terceiro.

Veja:

Tadeu já eliminou um lollipop kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu amo #BBB22 — Gabi do @gabigol (@Gabi9doGabi) March 21, 2022

Tadeu falando para os Lollipopers: “Dessa vez alguém do Lollipop vai voltar”

EU VIVI PRA VER O TADEU ZOANDO O LOLLIPOP HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA #BBB22 — Daniela Teixeira (@DannyyTeixeira) March 21, 2022

"Tenho uma coisa a dizer pra galera do Lollipop: dessa vez, alguém do quarto vai voltar do paredão!" Tadeu gastou. #BBB22 pic.twitter.com/ipdH7BcfOX — Daniela Caldeira (@Danii_Caldeiraa) March 21, 2022

Pelo menos um do lollipop vai voltar



Tadeu foi o auge. Kkkkkkkkkk#bateevolta pic.twitter.com/m7wpnoNuoC — jeancarlosns_ (@jeancarlosns_) March 21, 2022