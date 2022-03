Arthur Aguiar revela planos de casar com Maíra Cardi pela segunda vez - Reprodução/Globoplay

Arthur Aguiar revela planos de casar com Maíra Cardi pela segunda vezReprodução/Globoplay

Publicado 20/03/2022 10:48

Rio - Confinado no "BBB 22", Arthur Aguiar já começou a pensar em seus próximos passos após o reality show. Em conversa com Pedro Scooby, o ator revelou que tem planos de realizar uma segunda cerimônia de casamento com sua esposa, Maíra Cardi, e contou que pretende marcar a festa para o final deste ano.

fotogaleria

"Eu estou fritando com esse bagulho, eu coloquei muito na minha cabeça que eu quero organizar esse casamento. É porque é sempre ela que organiza tudo. Ela gosta de fazer, mas eu queria fazer isso por ela. Porque ela faz tudo mas ninguém nunca faz o bagulho para ela", comentou o artista.

Arthur ainda destacou que já teve algumas ideias e seu principal objetivo é agradar a amada: "Eu comecei a fritar, o que ela gostaria, o que seria legal. Eu já idealizei várias paradas, só não vou falar porque ela vai ver e eu vou estragar a surpresa", completou.

Em seguida, Scooby perguntou se o casal conversou sobre o assunto e se os dois têm uma data prevista para realizar a celebração. "Não, data não. Mas existe o desejo mútuo", afirmou o ex-Rebelde. O surfista aproveitou para convidar Arthur para seu casamento com Cíntia Dicker: "Mas não faz dia 8 de outubro, para eu poder ir no teu e você ir pro meu", disse.

"Não, quero organizar com calma, não fazer nada com pressa. Ou vai ser final do ano, ou início do ano que vem", explicou Arthur. O casal viralizou na web em dezembro de 2017, quando Maíra Cardi pegou o ator de surpresa ao organizar uma festa de casamento sem o conhecimento do artista. Os famosos haviam assumido o romance poucos meses antes e o noivo descobriu que estava se casando a caminho do altar. Maíra e Arthur são pais de Sophia, de 3 anos.