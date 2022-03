Gustavo e Eliezer foram escolhidos para cuidar de bebês chorões no Castigo do Monstro do 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Gustavo e Eliezer foram escolhidos para cuidar de bebês chorões no Castigo do Monstro do 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 20/03/2022 08:53 | Atualizado 20/03/2022 08:56

Rio - Eliezer não esconde de ninguém seu incômodo com o Castigo do Monstro deste fim de semana. Após serem punidos pelo Anjo da semana, Lucas, o designer e Gustavo devem cuidar de bebês chorões no berçário montado na área externa da casa toda vez que escutarem o som do choro. Ao acordar antes das 2h da manhã para cumprir a punição, a expressão de Eli divertiu os colegas de confinamento.

"É quase um teste de como vai ser quando vocês forem pais", afirmou Eslovênia enquanto os brothers seguravam os bebês bonecos no colo. Affair de Eliezer na casa, Natália riu ao observar como o fluminense estava irritado por levantar no meio da madrugada deste domingo (20).

Rindo da situação de Eli, a sister previu que o brother não deve ter filhos no futuro: "O Eli desde o primeiro choro já está [pensando] assim: 'Que saco!'. Desde a hora que ele segurou o neném está tipo: 'Socorro'. [...] Ele eu sei que nunca vai ter filho. Quando sair daqui, acho que a primeira coisa que ele vai fazer é uma vasectomia", disparou a manicure.