Em conversa com Gustavo, Arthur Aguiar afirma que o quarto lollipop já teve sua primeira derrota - Reprodução Internet

Em conversa com Gustavo, Arthur Aguiar afirma que o quarto lollipop já teve sua primeira derrotaReprodução Internet

Publicado 21/03/2022 13:47 | Atualizado 21/03/2022 14:56

Rio - Na área externa do "BBB 22", Arthur Aguiar e Gustavo conversaram sobre o jogo na manhã dessa segunda-feira (21). Na ocasião, o ator afirmou que a turma do quarto Lollipop já teve sua primeira derrota, pelo fato do brother ter vencido a prova bate-volta na noite de ontem.

fotogaleria

"A gente esqueceu de comentar que ontem, no Bate-Volta, o lollipop já teve a primeira derrota, né? Eles que te colocaram. Eles devem ficar indignados. É tipo rodar a roleta do Eli (Eliezer)", disse Arthur.

Gustavo foi indicado ao paredão pelos eliminados da casa mais vigiada do Brasil, que eram compostos em sua maioria pelos ex-integrantes do quarto Lollipop.