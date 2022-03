Pedro Scooby afirma que esqueceu de citar Douglas no Raio-x - Reprodução Internet

Publicado 21/03/2022 15:20

Rio - Na varanda com Gustavo e com Douglas, Pedro Scooby revelou que esqueceu de citar o nome do ator no Raio-x dessa segunda-feira (21). Além disso, o surfista revelou que não lembrou que DG está no paredão do "BBB 22" dessa semana.

"Amanhã meu Raio-x vai ser engraçado. Eu esqueci, hoje, que você estava no Paredão", começou ele.

"Quando eu deitei na cama, eu falei: 'Ih, o DG está no Paredão mané'. Amanhã já vou chegar falando isso: 'Galera, esqueci que o DG está no Paredão", completou Pedro.