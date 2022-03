No quarto do líder, Arthur fala sobre DG - Reprodução

No quarto do líder, Arthur fala sobre DGReprodução

Publicado 21/03/2022 19:45

Segunda-feira é dia de jogo da discórdia no BBB 22 e antes do programa ao vivo alguns participantes já estão conversando e especulando sobre como será a dinâmica dessa vez. Entre eles está Arthur Aguiar, que acabou criticando a postura de Douglas Silva pelas costas do aliado.

fotogaleria

Durante conversa no quarto do líder com Pedro Scooby, Arthur disse: "Vamos ver como vai ser hoje. Dizem que tem tudo para ser o negócio do pódio... Para o DG é até bom porque ele não se expressa muito no jogo da discórdia. Ele quase não fala".

O líder da semana ainda explicou porque desaprova o comportamento: "O jogo da discórdia é o momento mais importante, que você mais tem momento de fala. No Raio X, você tem 60 segundos, na sua defesa você tem 30 segundos".

A dinâmica do jogo da discórdia também foi assunto na banheira de hidromassagem, onde Linn, Jessilane e Gustavo conversaram. A professora admitiu estar preocupada com o que está por vir e também especulou a possibilidade de ser o jogo dos pódios. Lina então disse: "Hoje é mais importante ainda para quem está no paredão". E Gustavo completou sem falar nomes: "Tem dois do paredão no meu pódio".