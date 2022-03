Eslovênia e Arthur Aguiar conversam sobre jogo no BBB 22 - Reprodução Internet

Eslovênia e Arthur Aguiar conversam sobre jogo no BBB 22Reprodução Internet

Publicado 21/03/2022 18:09

Rio - Na área externa do "BBB 22", Eslovênia e Arthur Aguiar conversaram sobre jogo na tarde dessa segunda-feira (21). A modelo destacou que mesmo jogando em um lado aposto ao do ator, eles sabem separar a relação do jogo.

"A gente sabe separar muito a nossa relação do jogo, mesmo a gente sendo totalmente oposto no jogo. Tipo, a gente soube muito separar isso e me deixa tranquila", começou Eslovênia.

"No Jogo da Discórdia, alguma coisa abalou a nossa relação e mesmo isso me incomodando, eu respeito. Pode não parecer, mas para mim, mais nada mudou", completou a sister.