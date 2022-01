Bárbara se irrita após brothers criticarem sua alimentação no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Publicado 31/01/2022 15:56 | Atualizado 31/01/2022 16:01

Rio - Bárbara Heck se tornou o centro de um assunto delicado no "BBB 22", na madrugada desta segunda-feira (31). No quarto Lollipop, a sister se revoltou após Tiago Abravanel, Laís e Eslovênia demonstrarem preocupação com a forma como a modelo se alimenta no reality show. A loira também chamou a atenção do público fora da casa por comer apenas legumes, vegetais e ovos.

"Eu não sei o motivo da minha alimentação incomodar tanta gente", declarou a influenciadora. "A gente se preocupa com você", responderam os colegas de confinamento, em coro. Abalada, Bárbara caiu no choro e tentou se defender: "Eu não sento na frente de ninguém e fico falando: 'Por que você tá comendo esse apresuntado? Por que você tá comendo isso?'. Eu não faço isso. Então por que vocês fazem comigo?"

Em seguida, Naiara Azevedo entrou no quarto para avisar que a Xepa está sem frutas e questionou Bárbara sobre como seria sua alimentação nos próximos dias, considerando sua dieta restritiva. "Cuidem da alimentação de vocês! Deixem que eu me preocupo com o que eu como, ou se eu não como", disparou a modelo.

O clima tenso no quarto se dissipou após os brothers ouvirem um aviso de punição para Jade Picon, mas Laís comentou o assunto no banheiro alguns minutos depois: "Eu falei por cuidado, porque eu sou médica e entendo. Eu sei que ela tem algum problema com isso então talvez pegue numa ferida dela", desabafou, sugerindo que a amiga teria algum tipo de distúrbio alimentar.

Nesta segunda-feira, Bárbara voltou a se defender e disse que "chutou o balde" em relação à sua alimentação no reality show. "Eu não como batata frita, nem bebo cerveja. Eu só como essas coisas aqui dentro. Quem me conhece lá fora deve estar pensando: 'Eles estão preocupados com a alimentação dela, mas agora que ela tá comendo de tudo'", afirmou.