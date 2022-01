Linn da Quebrada - Reprodução

Publicado 31/01/2022 10:51

Rio - A equipe de Linn da Quebrada, participante do "BBB 22", usou as redes sociais para comunicar que denunciou um site que profere conteúdos transfobicos e racistas contra a atriz e cantora. Travesti, a artista vem sofrendo uma série de violências em comentários nas redes sociais.

"Linn é filha, irmã, amiga. Ela é atriz, cantora, compositora. Ela é todas essas e tudo mais o que deseja ser. Ela quebra, ela encaixa, ela se faz e refaz. A sua jornada no BBB22 é sobre ser quem ela realmente é. Do lado de cá, nós estamos muito orgulhosos de sua participação, e felizes com todo o amor, o apoio, o carinho e a torcida que estamos recebendo. Infelizmente é preciso interromper a nossa programação de postagens habituais para compartilhar com vocês, público da Linn, um posicionamento que tomamos sobre a existência de um blog com conteúdos criminosos contra ela e outros participantes desta edição", começou o comunicado.

Segundo a publicação, as medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas. "Registramos ocorrência por crimes de racismo, transfobia e injúria na DECRADI de São Paulo. A advogada da Linn, Juliana Souza, acionou parlamentares da Câmara e do Senado Federal para relatar os fatos e ressaltar a importância da mobilização pela aprovação de proposituras específicas para os crimes de homotransfobia, bem como projetos que promovam os direitos fundamentais de pessoas transexuais e travestis no Brasil", continua.

Linn não é a única a sofrer comentários preconceituosos desde que entrou no "BBB 22". O mesmo acontece com Douglas Silvas. Advogados dos dois confinados trabalham juntos. "Nosso jurídico está atento a cada postagem, cada comentário que fale da Linn. Somos uma rede, somos conexão. Nós e todes vocês. E é por acreditar nessa potência, que é 'dar as mãos', que tomamos essa decisão. [...] E enquanto Linn vive sua jornada no BBB, sendo a pessoa divertida e alegre que ela é, nós estamos aqui por ela e com ela", completa o post.