Rodrigo, Jessilane e Natália estão no segundo paredão do 'BBB 22'Reprodução

Publicado 31/01/2022 00:45

Rio - O segundo paredão do "BBB 22" foi formado neste domingo. Jessilane, Natália e Rodrigo são os participantes que correm o risco de deixar o reality show e o prêmio de R$ 1,5 milhão. Para dar uma levantada nos brothers, a dinâmica desta noite foi completamente diferente. O anjo da semana, Rodrigo, imunizou o amigo Eliezer.

Já Tiago Abravanel, que era o líder, indicou Rodrigo diretamente para a berlinda. "Quis ser líder, quero ser líder mais vezes e isso tem sua responsabilidade (...) Ele acrescentou muito no jogo até agora, mas dentro da minha visão de jogo, quem eu indico é o Rodrigo", disse Abravanel.

As surpresas começaram quando Pedro Scooby, que ganhou a prova de liderança ao lado de Tiago, também teve que indicar uma pessoa diretamente ao paredão. "Tenho várias pessoas que votaram em mim na semana passada", disse o surfista, que acabou escolhendo Natália. Eliezer, o imunizado pelo anjo, também teve direito a mandar alguém direto para a berlinda. Ele mandou Douglas Silva.

Só então os outros participantes da casa começaram a votação. Sete pessoas foram sorteadas em uma urna e votaram secretamente no confessionário. Maria votou em Arthur, Jessilane votou em Jade, Vyni votou em Arthur, Naiara votou em Maria, Laís votou em Arthur, Brunna votou em Lucas, Rodrigo votou em Arthur, Douglas votou em Bárbara e Lucas votou em Brunna.

As outras nove pessoas participaram de uma votação aberta. PA votou em Jessilane, Scooby votou em Vyni, Jade votou em Jessilane, Eslovênia votou em Jessilane, Eliezer votou em Jessilane, Bárbara votou em Lucas, Linn votou em PA, Natália votou em PA e Arthur votou em Jessilane.

Com isso, Jessilane foi a mais votada pela casa com cinco votos. Natália, Douglas e Jessilane participaram da prova Bate e Volta. Rodrigo não participou pois foi indicado pelo líder. Douglas ganhou a prova e escapou do paredão. Sendo assim, Jessilane, Natália e Rodrigo estão na berlinda e um deles deve deixar a casa na próxima terça-feira.