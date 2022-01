Após 'BBB 22', Linn da Quebrada quer ser convidada para a 'Farofa da Gkay' - Reprodução/Instagram

Publicado 30/01/2022 08:51

Rio - Confinada no "BBB 22", Linn da Quebrada já tem planos para quando deixar o reality show. Em conversa com Tiago Abravanel, na madrugada deste domingo (30), a atriz revelou interesse em participar da "Farofa da Gkay", festa em que a influenciadora Géssica Kayane reúne diversas celebridades para comemorar seu aniversário.

O bate-papo repercutiu nas redes sociais e a própria Gkay respondeu uma postagem no Twitter citando a fala de Linn, garantindo o convite para sua próxima festa de aniversário: "Óbvio".

E Lina não foi a única participante a demonstrar interesse em participar da "Farofa". Além de sugerir uma orgia com Anitta, Eliezer também deixou claro que pretende estar na próxima edição da festa que, no ano passado, levou ex-BBBs como Gil do Vigor, Camilla de Lucas e Pocah, entre outras celebridades, para uma farra de três dias em resort no Ceará.