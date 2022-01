Rodrigo BBB22 - Reprodução de vídeo

Publicado 31/01/2022 10:49

Rio - Rodrigo Mussi não gostou de ser indicado ao paredão do "BBB 22" pelo líder, Tiago Abravanel. Irritado, o paulista desabafou com Vinicius e Maria sobre o discurso do neto de Silvio Santos logo após a formação da berlinda na noite deste domingo. Ele disputa a preferência popular com Jessilane e Natália, após Douglas Silva vencer prova Bate e Volta e escapar do paredão.

"Ai, gente, por**, vocês viram o que ele falou de melhorar?", indagou ele, com cara de poucos amigo. Para tentar amenizar uma possível briga ao vivo, Vinicius pediu para o paulista não tomar qualquer atitude precipitada e afirmou que Tiago quis dizer que a relação entre os dois poderia melhorar.



"Que é isso, gente? Depois ele corrige, mas por que vocês não corrigem ele? Ele falou ele melhorar como se eu fosse um doente. Que é isso, acha que eu sou moleque? Sou moleque, porr*?[...] Vai ficar essas graças, risadinha o tempo todo. Vou ficar passando, é gracinha, é risadinha. O tempo todo. O tempo todo provocação", disparou Rodrigo na sequência.

Vinicius ainda deu um novo conselho. "A sua cabeça tá procurando motivo pra dar palco pra confusão, você não pode entrar nessa pilha", refletiu.



Para justificar seu voto, Tiago Abravanel disse garantiu que relação entre ele e Rodrigo estava estremecida. "Tadeu, eu não imaginava que era tão difícil jogar esse jogo. Eu quis ser líder, quero ser líder mais vezes e isso tem a sua responsabilidade. Acredito que o Big Brother é um jogo do indivíduo para com as suas relações, e o jogo é criado a partir da sua relação. A pessoa que eu vou votar gosto muito dele, acrescentou muito no jogo, mas dentro da minha visão de jogo quem eu indico é o Rodrigo”, disse ao vivo para o apresentador Tadeu Schmidt.