Dani Calabresa é a nova comandante do CAT BBBDivulgação

Publicado 31/01/2022 12:41 | Atualizado 31/01/2022 12:59

Rio - Dani Calabresa, que assumiu o comando do "CAT BBB" em 2022, usou o Twitter para brincar sobre a possibilidade do quadro de humor ser exibido na emissora religiosa Rede Vida caso o público elimine participantes que estejam movimentando o jogo no reality. A publicação de Dani ocorreu logo depois da formação do paredão entre Rodrigo, Jessilane e Natália.

“Se vocês eliminarem quem está jogando eu vou ter que fazer o CAT para passar na Rede Vida, minha filha”, disse ela, que certamente não esperava a resposta do próprio canal religioso. "Paredão formado… Será que teremos @calabresadani depois da missa essa semana?", respondeu a emissora.

Os internautas, claro, foram à loucura com a interação inesperada. "A gaitada que eu dei (risos)", escreveu uma pessoa. "Interação gigante aqui, ein. Quando vamos ter um programa sobre teologia da libertação e as pastorais nesse canal maravilhoso?", perguntou outra. "Estou amando essa interação das emissoras", escreveu uma terceira.

A gaitada q eu dei kkkkkk pic.twitter.com/2IYY8PTr2V — Vivi, a q sofre pelo Hoseok (@_vivimontenegro) January 31, 2022