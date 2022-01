Rodrigo, do BBB 22 - Reprodução da TV Globo

Publicado 31/01/2022 15:12

A médica, então, aconselhou o gerente comercial. "Joga a sua visão de jogo, de estratégia, porque você estava na reta do Paredão e você tem pessoas que você pode contar, certo? Mas não fica assim: 'Vai em fulano, vai em ciclano'. Porque talvez pode soar que você está impondo alguma coisa, entendeu?". Rodrigo ficou reflexivo. "É para o seu bem. Eu ouvi pessoas ontem falando: 'Ele está querendo impor voto'. E não é isso. Você jogou a sua estratégia de jogo, a que era melhor para você. Não leva isso para o seu coração", afirmou Laís. Inconformado, o brother respondeu: "Combinar voto, pode. Pedir um voto, não pode. Vai entender. Acho muito dois pesos e duas medidas muitas coisas aqui, sabia? Comigo então, é muita coisa".

Durante o bate-papo, Rodrigo ainda revelou com quem gostaria de disputar a permanência na casa. "Eu queria muito ir com o Arthur (Aguiar) porque eu sei o que ele fez aqui. Eu sei que o caráter dele foi duvidoso. Então eu queria muito ir com ele". Após ouvir a declaração, Laís disse: "Uma coisa é você chegar no Eli e conversar isso no pessoal, porque ele é seu amigo. Mas tem que deixar ele fazer o que o coração dele está mandando". Em seguida, ela disse que a reação de Rodrigo na hora da formação do Paredão não foi legal. "Quem está lá sabe que eu queria ir com ele, quem está lá fora está vendo isso. Ali, pegou mal para esse grupinho, mas lá fora eu tenho certeza que as pessoas estão vendo", pontuou o paulista.