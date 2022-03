Douglas, Eliezer e Laís estão no paredão - Reprodução

Publicado 22/03/2022 07:00

Rio - Depois do embate entre Arthur Aguiar e Jade Picon, o paredão desta terça-feira pode colocar fim a outra rivalidade no "BBB 22". Líder da semana, o marido de Maíra Cardi indicou Laís Caldas diretamente para a berlinda e a médica disputa com Eliezer e Douglas Silva a permanência na casa mais vigiada do Brasil e a chance de concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

O paredão começou a ser formado na dinâmica especial que aconteceu na última quinta-feira. Eliminados do programa, Luciano, Rodrigo, Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e Vyni votaram e escolheram Gustavo para ir diretamente à berlinda.

Já neste domingo, o anjo, Lucas, deu a imunidade para sua namorada, Eslovênia. Arthur Aguiar, que era o líder, indicou sua rival, Laís, ao paredão. "Fazer o óbvio é muito importante, então vou indicar a Laís. Tem algumas semanas que ela sempre me escolhe na segunda-feira, no jogo da discórdia, para falar sobre mim. Ela cria histórias ou distorce histórias com argumentos rasos. Outra percepção que eu tenho, é que ela vira uma outra pessoa na hora do ao vivo. O auge, para mim, é quando ela direciona a fala para o público e diz que espera que ele perceba que está sendo manipulado por mim. Acho que é uma coisa muito delicada de ser falada", detonou o ator em sua indicação.

A médica, então, teve direito ao contragolpe e puxou Douglas, amigo de Arthur. "Como não posso puxar o líder, escolho o DG para o paredão", explicou. O mais votado pela casa foi Eliezer. Ele, DG e Gustavo participaram da prova Bate e Volta. Laís não participou porque foi indicada diretamente pelo líder. Gustavo venceu a disputa e se salvou da votação popular. Com isso, Douglas, Eliezer e Laís estão no nono paredão do "BBB 22".

Pedra no sapato de Arthur Aguiar

Estreante no paredão, Laís Caldas teve uma trajetória cheia de altos e baixos no reality show. Nos primeiros dias da atração, a médica chegou a ser chamada de "planta" e era vista apenas como amiga de Bárbara. Com a eliminação da loura, Laís se aproximou da influenciadora digital Jade Picon e começou a elaborar estratégias com ela e o pessoal do quarto Lollipop para se manter longe do paredão.

Depois de muito tentar um romance com Rodrigo, Laís acabou ficando com o ex-casa de vidro Gustavo, apesar de já ter errado o nome do rapaz diversas vezes. Gustavo se tornou um forte aliado e protetor de Laís no programa. Atualmente, a médica é a principal pedra no sapato de Arthur Aguiar.

Namoradeiro

Assim como Laís, Eliezer também está participando de seu primeiro paredão. Logo que entrou no reality, Eli se interessou por Eslovênia, mas a moça só o enxergava como amigo. O brother, então, acabou se envolvendo, inclusive sexualmente, com outras duas mulheres na casa: Maria e Natália. Ele também fez uma forte amizade com Vyni. Com a expulsão de Maria, Eliezer e Natália estão cada vez mais próximos. Na internet, algumas pessoas acreditam que o brother se aproximou de Nat apenas por interesse, para não receber votos, já que ele sempre afirmou que não gostaria de fazer casal no programa.

O designer também chamou atenção por sua risada. Ao gargalhar, Eliezer faz um som parecido com o de um "porquinho". No entanto, ele parece ter esquecido desta peculiaridade e tem gargalhado sem fazer barulho. Com isso, especula-se nas redes sociais que ele inventou a risada diferente para se destacar.

Veterano

Integrante do grupo que ficou conhecido como "Disney", Douglas Silva está em seu segundo paredão. O brother formou uma forte aliança com Pedro Scooby, Paulo André e Arthur Aguiar. Sua principal estratégia no jogo tem sido priorizar o relacionamento com os amigos. O ator prefere ir ao paredão à combinar votos para se livrar da berlinda, o que não tem sido muito bem visto pelos telespectadores.