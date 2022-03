Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Arthur Aguiar

Publicado 22/03/2022 08:13 | Atualizado 22/03/2022 09:58

Rio - Arthur Aguiar desabafou com Douglas Silva e Paulo André conversam no Quarto do Líder sobre o Jogo da Discórdia, do 'Big Brother Brasil 22', na madrugada desta segunda-feira. Na dinâmica, o ator foi considerado arrogante por Laís, Gustavo . O brother chorou e disse que está cansado da atitude de alguns brothers da casa.

"Terminou o Jogo da Discórdia, só volta a falar com quem você faz questão mesmo. Como você voltou a falar com o Eli...", aconselhou Douglas Silva. O marido de Maíra Cardi começou a chorar e foi consolado pelos amigos. "Não fica chorando, não... É só um game, também. Isso aqui não é para a vida".O ator explicou: "É que me traz muito gatilho. Toda semana é igual! Semana que vem vai ser igual... Me traz muitas lembranças de ter que ficar me justificando enquanto as pessoas ficam me massacrando no mesmo lugar".