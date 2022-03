Gustavo parte pra cima de Arthur no jogo da discórdia - Reprodução / Globoplay

Publicado 22/03/2022 05:13 | Atualizado 22/03/2022 05:19

Rio – Gustavo Marsengo partiu para o ataque no jogo da discórdia do Big Brother Brasil dessa segunda-feira (21). O investidor classificou Arthur Aguiar como o participante mais arrogante de Curicica e justificou remetendo a uma discussão que teve com o ator na semana passada, onde Arthur dizia que “todo mundo que falou de mim saiu do programa”.

Para o curitibano, a frase de Arthur Aguiar foi “a mais arrogante” que ele já ouviu no programa até agora. Contudo, o marido de Maíra Cardi singelamente argumentou que Gustavo estava tirando de a frase de contexto, mas foi rapidamente contestado. “Aí é que tá, você sempre fala que a gente tira de contexto, mas quando a tua frase abre contextos diferentes, você não tem que culpar o outro. Você tem que ser mais claro nas suas frases”, concluiu o bacharel em direito.

