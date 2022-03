Larissa diz que foi ignorada por Jade em boate - Reprodução

Larissa diz que foi ignorada por Jade em boateReprodução

Publicado 18/03/2022 03:42

Rio – Os oito eliminados do Big Brother Brasil 22 voltaram a dar o ar da graça para agitar o reality. Após participarem de uma acalorada dinâmica com Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (17), os ex-BBBs foram recebidos por Ana Clara para mais uma “lavação de roupa suja”. No programa “Fora da Casa”, a apresentadora quis saber se alguém teria uma fofoca para contar. Larissa Tomásia se prontificou e criou um climão com Jade Picon. Segundo a ex-casa de vidro, Jade havia ignorado a moça em uma boate que as duas frequentaram na noite anterior.