Naiara Azevedo ficou de fora da dinâmica dos eliminadosReprodução / Globo

Rio – O Big Brother Brasil 22 recebeu de volta, nesta quinta-feira (18), os oito participantes eliminados em paredões desta edição. Luciano, Rodrigo, Naiara, Bárbara, Larissa, Bruna, Jade e Vinicius se encontraram com Tadeu Schmidt para participar de uma dinâmica que colocaria um dos participantes ainda confinados direto no paredão.

A reunião dos ex-BBBs serviu também para que alguns participantes pudessem “lavar a roupa suja” com os colegas sobre o passado em Curicica e o presente nas redes sociais. Naiara Azevedo foi a primeira a causar uma má impressão nos colegas por ter ficado em um camarim separado das outras meninas.

Quem acompanha as redes sociais da cantora, sabe que ela não gostou do que viu quando saiu do BBB 22 e, por isso, criou uma inimizade via internet com os integrantes do quarto Lollipop. Questionada por Jade o motivo de estar em um camarote só dela, Naiara disse que não houve tempo para ela se produzir para o programa no hotel e precisou de um camarim separado para poder se arrumar para entrar ao vivo.

Logo em seguida, os eliminados precisaram escolher por votação qual deles iria ficar de fora da dinâmica final do programa, para colocar um dos confinados no paredão. Ou seja, um deles teria se produzido e saído de casa atoa. Mais uma vez o foco foi Naiara Azevedo, que recebeu votos de quase todos os ex-participantes, exceto Vyni.

Após o resultado da prova do líder, o verdadeiro propósito da vinda dos eliminados para o programa foi revelado, eles escolheriam o primeiro emparedado da semana. Sem muitas surpresas, com seis integrantes do quarto Lollipop entre os eliminados, Gustavo levou a pior e já está na berlinda no próximo domingo. A única chance do investidor agora é ganhar a prova bate-volta.

O fato é que a eliminação da Naiara foi o maior absurdo dessa edição. Ela renderia muito. Jade e ela nunca se suportaram e ia ter faíscas deliciosas com esse enfrentamento. #BBB22 pic.twitter.com/xntBZWfZO9 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 18, 2022

A Naiara não tinha roupa, não tinha maquiagem, tinha que pentear os 400 gramas de megahair, estava atrasada pq pegou trânsito e depois de conseguir se arrumar toda, foi eliminada da dinâmica. #BBB22 — aline ramos (@_alineramos) March 18, 2022