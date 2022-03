Naiara Azevedo e Bárbara Heck. As duas trocaram farpas afiadas - Reprodução / Globoplay

Naiara Azevedo e Bárbara Heck. As duas trocaram farpas afiadasReprodução / Globoplay

Rio – Ana Clara comandou um pequeno “after” com os oito eliminados do Big Brother Brasil nesta quinta-feira (17). Após participarem de uma dinâmica ao vivo com Tadeu Schmidt, os ex-BBBs participaram do “Fora da Casa”, transmitido pela internet, e o clima esquentou no papo entre Naiara Azevedo e Bárbara Heck. As duas trocaram farpas afiadas, trazendo à tona toda a rivalidade que se criou nas redes sociais.

Se por um lado Naiara Azevedo criou uma inimizade com os “Lollipopers” ao sair do programa, por outro, Bárbara não aceitou bem as indiretas da cantora durante os dois programas. “O que eu vi, acredito que talvez seja também o que o Brasil tenha assistido e o resultado disso é a sua porcentagem de eliminação”, começou a cantora alfinetando os 86% de votos que a modelo recebeu para ser eliminada.

Naiara fala sobre as atitudes de Bárbara de “fermentar” situações dentro do jogo e como isso foi visto como ruim pelo público. Após isso, Naiara continuou provocando a gaúcha até receber uma resposta atravessada: “Eu não sei se estou falando contigo ou com uma página de fofoca. Você só vai de acordo com o que tá na mídia”, retrucou a quarta eliminada. As duas iriam continuar trocando gracejos não fosse Ana Clara interromper para dar sequência ao programa e cessar os ataques.

