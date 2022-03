Durante a dinâmica, Laís afirmou se sentir diminuída - Reprodução / Globoplay

Durante a dinâmica, Laís afirmou se sentir diminuídaReprodução / Globoplay

Publicado 22/03/2022 05:09

Rio – Após o jogo da discórdia dessa segunda-feira (21), o público que assiste o Big Brother Brasil 22 levantou uma séria acusação sobre Arthur Aguiar. Pelas redes sociais, os internautas comentaram que o participante estaria praticando “Gaslighting” com Laís Caldas, pois durante as discussões entre os dois, o ator estaria distorcendo as falas da médica.

Gaslighting é um termo utilizado para identificar uma forma de abuso psicológico onde informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade.

Nesse tipo de abuso é comum ouvir frases como “Você está louca”, “Não foi assim que aconteceu” ou “Isso é coisa da sua cabeça”. Durante a dinâmica, Laís afirmou se sentir diminuída em todas as conversas que teve com Arthur, pois o brother constantemente remete frases similares para ela.

Rapidamente o termo em inglês se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Muitas internautas disseram sentir-se incomodadas com o jeito que Arthur Aguiar trata as outras meninas no BBB 22 quando elas se opõem a ele.

Laís sendo vítima de gaslighting ao vivo e a cores. pic.twitter.com/osIBNeFTSf — cuzinho (@_do_cinho) March 22, 2022

Após discussão entre Arthur e Laís, a palavra gaslighting apareceu nos tts. Gaslighting é uma forma de abuso psicológico onde informações são distorcidas, seletivamente omitidas ou inventadas fazendo a vítima duvidar de sua própria memória, percepção e sanidade.#BBB22 pic.twitter.com/m7NJWBo4df — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) March 22, 2022

É extremamente perturbador pra uma mulher assistir o Arthur — karina paranauê (@karinacomenta) March 22, 2022

Jessi: "Eu não sinto que a Laís abaixa, sinto que muita das vezes ela não consegue concluir o raciocínio pq ela está sendo interrompida, e isso desconstrói o que ela venha a falar." #BBB22

pic.twitter.com/nfA0LvCZy0 — Central BBB #BBB22 (@centralreality) March 22, 2022