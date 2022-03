Douglas Silva - reprodução da TV Globo

Publicado 22/03/2022 10:49

Rio - Douglas Silva levou uma bronca de Tadeu Schmidt durante o Jogo da Discórdia, do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite desta segunda-feira. Após o ator definir Laís, Eliezer e Eslovênia como pessoas influenciáveis, o apresentador quis saber o motivo dele ter posicionado a médica no primeiro lugar. O brother explicou que a decisão foi 'por exclusão'.

No entanto, Tadeu não ficou satisfeito com a resposta. "Comparando com os outros ela é mais influenciável?", perguntou o apresentador. "Tá, bom, Tadeu! O que você quer de mim, Tadeu? Já foi", rebateu Douglas. "Vamos lá, D.G, você sabe que o jogo é esse", destacou Schmidt. DG disse que já tinha se explicado. "Você tem certeza que não quer falar mais nada? Todo mundo gosta de ver quem tá aí falar alguma coisa", insistiu o apresentador.

O ator brincou com a situação. "Eu não tenho mais nada pra falar, você tá exigindo tanto de mim, cara. Sou um pobre menino". Tadeu pediu para o brother levar a dinâmica a sério. "D.G, D.G. Vamos jogar sério. Por que você acha que a Laís é a pessoa mais influenciável de todos que estão na casa?", perguntou novamente.

Douglas reclamou de ter sido o primeiro a justificar sua escolha, mas cedeu ao pedido do apresentador. "Você não fez essa pergunta pro Eli, mas vou responder. Acho que dentro do jogo, como a gente já tinha conversado em vários momentos e nas últimas conversas que a gente teve, a gente tinha decretado uma paz que iria se perpetuar até certo ponto. Acho que ela ter me puxado, acho que provavelmente ela foi influenciada pelo Eli, pela galera, pelo grupo. [...] Era esperado, mas não naquele momento", comentou.

Por fim, Tadeu elogiou o posicionamento do ator. "Tá vendo, D.G? Foi muito mais bacana você falar assim. Todo mundo ficou mais feliz". Após a reclamação de Douglas, o apresentador pediu para Eliezer explicar o motivo dele ter escolhido o ator como o brother mais desagradável da casa.