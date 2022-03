Arthur Aguiar depila bumbum de Pedro Scooby - reprodução da TV Globo

Publicado 22/03/2022 11:18

Rio - Arthur Aguiar e Pedro Scooby protagonizaram um momento bastante íntimo no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta segunda-feira. Após ganharem uma máquina de cortar cabelo e mudarem o visual, os brothers aproveitaram o item para se depilar. O marido de Maíra Cardi, inclusive, deu uma ajudinha especial para o surfista e aparou os pelos do bumbum dele.

Nas imagens, o ator aparece depilando o cóccix do surfista. Em um determinado momento, ele avisou: “Eu não vou lá na sua bunda não, mano”. Scooby rebateu: “Não, não precisa ir na bunda não pô!”. Em seguida, Arthur mostrou para o brother até onde apararia os pelos do amigo: "Aqui, olha". O atleta, então, pediu: “Mas já que tu passou aí, dá uma limpada”.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e os internautas se divertiram com a situação. "Arthur limpando o fiofó do Scooby. Depilação na entrada do banco. Adorei", reagiu um. "Scooby querendo que Arthur tire os pelos da bunda dele olha a brotheragem", disse outro.



Confira!

Simplesmente o Arthur depilando a bund4 do Scooby KKKK "eu não vou la na tua bunda não" #BBB22 pic.twitter.com/wUHijetirh — KimBBBerly (@BomDiaKim_) March 22, 2022

Arthur limpando o fiofó do Scooby kkkkkkkkkkkk depilação na entrada do banco kk adorei. — tania lucia coimbra santos oliveira (@tanialuciacoim2) March 21, 2022