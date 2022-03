Natália e Eliezer conversam na academia - Reprodução

Publicado 23/03/2022 20:08

Parece que Eliezer ainda não digeriu o voto recebido de Lucas no paredão do último domingo. Durante conversa com Natália na academia do "BBB 22", o designer criticou a postura do "barão da piscadinha" e ainda afirmou que o puxaria em um paredão caso tivesse a oportunidade.

"Um dia ele fala: 'Tô com você, sabe aquele grupo lá? Vamos para cima'. Dois dias depois, no momento em que ele tem para botar uma pessoa, só porque ele está no voto aberto, ele não tem coragem", disse Eliezer ao lembrar o momento em que Lucas votou nele e não em Paulo André no último paredão.

Natália, então, decidiu perguntar para o affair se ele já tinha conversado com Lucas sobre essa questão. Demonstrando impaciência, Eliezer respondeu: "Não vou conversar com o Lucas. Para que eu vou conversar com ele? Não confio em uma vírgula do que ele fala. Nada que ele fale para mim, no dia de hoje, vai mudar meu pensamento sobre ele, nada".