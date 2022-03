Monique Evans respondeu fãs de Arthur Aguiar - Reprodução

Publicado 24/03/2022 16:20

Rio - Monique Evans rebateu os comentários negativos que tem recebido após criticar o jogo de Arthur Aguiar no "Big Brother Brasil 22". A apresentadora contou que os apoiadores do brother falaram sobre o uso que ela fez de botox em seu rosto para detoná-la.

"E os fãs do Arthur me chamando de botocada, de velha e um monte de coisa? Gente, isso não me atinge, estou me achando linda e magra. Me amo! Adoro quando vocês ficam com raiva", disse.