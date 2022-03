Gustavo falou de objetivo no ’BBB 22’ - Reprodução/Gshow

Publicado 24/03/2022 15:29 | Atualizado 24/03/2022 15:44

Rio - Gustavo usou o raio-x desta quinta-feira (24) para comentar a prova do líder que será realizada nesta noite. O brother ainda reforçou com o público sua missão de fazer com que todos os confinados do "BBB 22" enfrentem o paredão ao menos uma vez.

O participante iniciou o vídeo lamentando a ausência de Laís, última eliminada do programa, na festa do líder. "Senti saudade de você, Lala. Primeira festinha sem você. Foi... meio sem graça", disse.

Na sequência, Gustavo falou sobre o andamento do jogo. "Bom, pensando ainda na prova do líder. Quero muito essa liderança porque meu primeiro objetivo na casa ainda não foi cumprido, que é colocar todo mundo que não foi pro paredão", destacou.

"Acho uma injustiça com os demais participantes chegar no top 10 sem passar pelo paredão e sem dar ao público a oportunidade de mexer aquela pecinha. Eu sei que se eu pegar a liderança, vou conseguir fazer isso", disse.

"Óbvio que depende da dinâmica do anjo, mas se eu pegar essa liderança, a probabilidade de todo mundo passar pelo paredão vai ser cumprida. Torçam por mim, espero que vocês queiram isso também", acrescentou.