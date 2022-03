Natália e Jessilane discutem por coreografia de dança na festa do líder - Reprodução

Publicado 24/03/2022 08:30

Rio - Jessilane e Natália tiveram uma pequena briga durante a festa do líder Arthur Aguiar, na madrugada desta quinta-feira. A discussão aconteceu por conta da coreografia de uma música. Natália tentou corrigir os passos de Jessi, que não gostou da intervenção da amiga.

"Falar 'calma' não é corrigir. Nós duas estamos acelerando mais que a música. Quando eu falo calma para você, estou falando de mim", disse Natália. "Então fala só para você. Eu erro e depois eu danço de novo, não tem problema errar", rebateu Jessilane.

"Não é questão de errar. Eu falei que você errou? Para de ver as coisas que eu falo com maus olhos! Não estou falando nada para você se sentir mal", disse Natália. "Falei com você sorrindo, brincando. Não tem porque você virar a cara para mim e a gente brigar. Não vamos mais brigar, a gente prometeu, lembra?", continuou a manicure. "Eu não prometi nada", respondeu Jessilane, que em seguida voltou a dançar sozinha.