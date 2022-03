Scooby desabafa sobre a ausência no aniversário do filho no raio-x - Reprodução / Globoplay

Publicado 24/03/2022 12:41 | Atualizado 24/03/2022 12:44

Rio - Pedro Scooby usou o raio-x desta manhã de quinta-feira (24), para se queixar da ausência no aniversário de seu primogênito. Dom, fruto do relacionamento com a atriz Luana Piovani, fará 10 anos na semana que vem.

"Esta semana agora é aniversário do meu filho mais velho, o Dom. O moleque me ensinou a ser pai. Dá uma dorzinha por não estar passando esse momento lá, com ele", lamentou Scooby.

Sem perder o bom ânimo, o brother acrescentou: "Mas tô aqui na missão e não sei até quando fico aqui, mas vamos fazer valer. Hoje é dia de prova do líder. Vamos com tudo. 'Tamo' junto, galera!".