Eliezer e Pedro Scooby - reprodução da TV Globo

Eliezer e Pedro Scoobyreprodução da TV Globo

Publicado 24/03/2022 09:52

Rio - Após ser considerado 'o mais influenciável' por Pedro Scooby no Jogo da Discórdia, Eliezer tirou satisfação com o surfista durante a festa do líder, do 'Big Brother Brasil 22', na madrugada desta quinta-feira. O designer não gostou do adjetivo que recebeu do marido de Cintia Dicker e contestou os argumentos usados pelo atleta contra ele na dinâmica, desta segunda-feira.

fotogaleria



"Vou te falar a única coisa que me incomoda. Não tenho nenhum problema com voto. Estou aqui para ser votado. Mas no último Jogo da Discórdia, você usou três argumentos para falar que eu sou influenciável. Vou te contestar os três e depois você fala. Tu falou que eu faço exatamente o que as pessoas querem. Se eu fizesse isso, o DG já teria ido em três Paredões", começou o designer. "Vou te falar a única coisa que me incomoda. Não tenho nenhum problema com voto. Estou aqui para ser votado. Mas no último Jogo da Discórdia, você usou três argumentos para falar que eu sou influenciável. Vou te contestar os três e depois você fala. Tu falou que eu faço exatamente o que as pessoas querem. Se eu fizesse isso, o DG já teria ido em três Paredões", começou o designer.

"Quando você falou que não escuta minha voz, que não vê minha opinião. Eu e você já tivemos vários embates de opinião, foi com o Arthur, aquele negócio da Lina lá no sofá, foi com o Vyni... Você é meu voto, e eu sou seu voto, e beleza. Eu não sei em que momento a nossa relação desandou, ou se ela realmente desandou por consequência do jogo", comentou Eli.

Em seguida, o brother relembrou o momento que Pedro o chamou de 'incoerente' na dinâmica. "A Jessi teve que explicar para você a história. Você não tinha visto a história. Naquele momento você não sabia. Você pega, me puxa e fala exatamente isso: 'eu não sei o que aconteceu, mas todo mundo puxou o Eli, vem cá, eu acho você incoerente'...", afirmou. Scooby, então, se defendeu: "Pelas explicações das pessoas e suas respostas, eu achei que você tinha sido incoerente. Não era pela história. É pelo que as pessoas contaram ali."

Durante o bate-papo, o surfista ainda negou que Eliezer seja sua primeira opção de voto na casa. "Você não é minha primeira opção de voto. Pode ser que seja em algum momento. Mas agora, por exemplo, existe outra pessoa que eu quero colocar. Você chegou no dia da votação e eu já estava votado e tu falou 'poderia ser o Scooby'. Sendo que, no anterior, eu nem votei em você. Você ficou indo pro meu quarto, comendo chocolate, brindando com a gente e na semana seguinte você fala isso?", quis saber.

Eliezer se explicou: "Existe uma questão interna que até usei a palavra recalque, da minha parte. Toda vez eu me sinto insuficiente perto de vocês. Quando vocês estão juntos, eu não consigo ganhar provas. Mas isso é uma questão minha".