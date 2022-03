Pedro Scooby conversa com Gustavo - reprodução da TV Globo

Pedro Scooby conversa com Gustavoreprodução da TV Globo

Publicado 24/03/2022 12:08

Rio - Pedro Scooby e Gustavo falaram sobre a falta de sexo durante a festa do líder Arthur Aguiar, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira. O assunto surgiu enquanto tocava a música 'Intenção', de Marília Mendonça e Gaab. Ao ouvir a canção, o surfista brincou com a abstinência sexual e citou a esposa, a modelo Cintia Dicker.

“Vou ter que falar para a minha mulher assim: ‘Amor, calma que eu não lembro como se faz amor’”, disse ele, aos risos. “Eu tenho um negócio aqui, que eu nem lembrava mais que era para usar”, frisou. Gustavo se divertiu com o comentário do atleta e destacou: “Eu lembro, mas a primeira [transa], não vai durar”. “Dai já emenda a primeira na segunda”, aconselhou Scooby. “Esse é o espírito”, afirmou o investidor.

Intimidade com Cintia Dicker