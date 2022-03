Laís Caldas é a nona eliminada do "BBB 22" - foto João Cotta/ TV Globo

Laís Caldas é a nona eliminada do "BBB 22"foto João Cotta/ TV Globo

Publicado 24/03/2022 05:00

Rio - Laís Caldas foi a primeira participante a ser anunciada no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. No reality, ela viveu cada experiência intensamente durante nove semanas. A médica levou a melhor em uma prova de resistência, que durou 12 horas, venceu duas dinâmicas do bate-volta, fez muitas amizades, curtiu cada festa e ainda se rendeu aos encantos de Gustavo, participante da casa de vidro, com quem vive um affair. No entanto, após criar rivalidades declaradas no jogo e ter algumas atitudes que desagradaram o público, a sister deixou o programa com a maior porcentagem de rejeição da edição, 91,25%, no paredão que disputou com Eliezer e Douglas Silva, nesta terça-feira.

fotogaleria

Apesar de não ter levado o prêmio de R$1,5 milhão, Laís admite que participar da atração a ajudou em seu crescimento pessoal. "Foi uma experiência única, incrível e muito difícil também. Eu não imaginava que ser jogadora fosse tão diferente de ser telespectadora do 'BBB'. A gente passa por uma mistura de sentimentos muito grande ali, uma pressão e uma tensão também muito fortes. Às vezes, a gente acha que estava fazendo uma coisa certa e, quando sai, realmente a gente vê que não era a coisa certa. Mas foi importante para o meu crescimento pessoal e talvez, agora, profissional. Eu sempre quis ter algo além da Medicina e acho que esse vai ser um pontapé inicial para mim. Eu precisava disso. Cresci muito, aprendi, evoluí bastante lá dentro. Eu espero, agora, poder somar na vida das pessoas aqui fora, poder abraçar quem me abraçou", afirma.

Ela ainda ressalta que aprendeu muito sobre o poder da mente no reality. "Vi que posso ir muito além do meu limite. Uma coisa que eu aprendi demais foi sobre o poder da nossa mente. No 'BBB', não é só preparo físico que a gente tem que ter; a mente conta muito também. Isso é bom trazer aqui para fora porque muitas pessoas passam por situações difíceis e ficam fragilizadas, mas o poder que a nossa mente pode ter para reverter a situação, o pensamento positivo são muito importantes. Até agora, nesse paredão, eu já estava preparando meu psicológico para isso. Além disso, foi bom demais para mim o convívio com pessoas totalmente diferentes. Passei a comer coisas que não comia antes e estou amando. Tudo ali dentro foi um aprendizado muito grande".

Rejeição dos Lollipopers e amizades fora da casa

Na casa, a médica viu seus amigos deixarem o confinamento semana após semana. Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinicius integram a lista. Ela, no entanto, não sabe dizer o motivo de tanta rejeição dos Lollipopers. "Eu ainda não sei ao certo o que levou à eliminação de cada um do quarto, mas acredito ter sido sobre as pessoas mesmo. Às vezes não estava fazendo muito ou falou alguma coisa que pode ter sido ruim; ou não estava fazendo nada, pode ter sido planta; ou foi no paredão errado. Tudo pode acontecer', opina.

As grandes aliadas da sister no jogo foram Bárbara e Jade Picon. "Elas eram muito carinhosas, me protegiam. As meninas têm um coração muito bom, uma energia positiva que eu sentia lá dentro. De certa forma eu ficava mais leve e mais calma perto delas. Foi muito importante para mim a presença delas, eu me sentia mais forte", afirma Laís, que pretende levar as amizades do reality para fora do programa. "Quero ver todo mundo, não só do Lollipop, mas do outro quarto também".

Affair com Gustavo

Após dizer no 'BBB' que beijaria Gustavo por estratégia de jogo, Laís diz que tudo não passou de uma brincadeira. A clínica geral ressalta que seu interesse por Gustavo é real. "Jamais ficaria com uma pessoa que não me atraísse, nunca faria isso. Desde quando ele estava na casa de vidro, eu comentei que ele era bonito, que era uma pessoa com quem eu ficaria na casa, tanto é que fiquei. Esse foi um ponto que eu brinquei com as meninas, até antes da Bárbara – que não se dava muito bem com ele – sair. Eu poderia não ter ficado pelo jogo, porque ele entrou com uma proposta totalmente diferente da minha, mas, por ele me atrair e a gente se aproximar – bem rápido – ele veio me elogiando e eu fiquei. Mas não foi nada pensando em jogo. Eu até queria separar nossa relação do jogo, mas é difícil porque lá dentro é só jogo, e acabou que nós misturamos um pouco".

Se depender da goiana, o romance dos dois vai continuar. "Fui me aproximando cada vez mais dele e ali as relações são muito intensas – não sei se dá para perceber daqui de fora. Nós estávamos muito juntos agora, antes de eu sair. E, sim, eu estou gostando dele; acredito que ele também de mim. Ele demonstrava muito isso e, antes de eu sair, ele falou que nós estaríamos juntos aqui fora, estava programando algumas coisas para depois do BBB. Acredito que, quando ele sair, a gente vai conversar, e provavelmente vamos ficar juntos. Vamos ver o que ele vai achar, não depende só de mim (risos). Por mim, vamos continuar, sim; é o que estávamos planejando lá dentro".

Tretas com Arthur Aguiar

Arthur Aguiar e Laís protagonizaram vários embates no 'BBB 22', principalmente, nos jogos da discórdia. Para a médica, o atrito entre eles começou por causa de Jade Picon e confessou que ficou incomodada por ser considerada, por ele, mais fraca que a influencer digital na atração. "O que me incomodava no jogo do Arthur, primeiramente, era sobre a questão dele com a Jade. A Jade começou a votar nele, o colocou uma, duas, três vezes no paredão. Só que ele só votava em mim... Além disso, em relação a mim e à Jade, ele tocou no ponto de que ela era mais forte que eu. E ele sempre vinha em mim nos votos e, por eu ter um relacionamento bom com toda a casa, parece que todo jogo da discórdia era aquela palavra “incoerente” para ele, não tinha como ser para outra pessoa naquele ponto em que ficou um embate entre mim e ele. Tanto é que eu disse que queria resolver para que, se eu ficasse, nas próximas semanas começasse a ir em outras pessoas. Eu não gosto de ficar batendo na tecla. Mas saí, não teve jeito", diverte-se.

A médica acredita que o ator não soube separar a relação pessoal com o jogo. "Em relação ao Arthur sempre foi jogo e, por ele também ser uma pessoa mais fechada na casa, eu não conseguia ter troca. Foram vários ‘bom dia’ que eu dei e ele nem me respondeu. Teve uma outra questão na Xepa em que ele estava com uma dúvida, eu fui responder e ele fingiu que eu nem estava ali na cozinha. Eu estava me sentindo desconfortável com aquela situação de ficar em uma casa onde a gente tem que aprender a conviver – independentemente de jogo –, a tentar separar relação de jogo, e ele não estava conseguindo".



Segue o jogo

Questionada sobre quem será o próximo ser eliminado, Laís é direta: "Acho que o Lucas, se for ao paredão, sai. Eu não estava concordando com o posicionamento dele no jogo. Se eu não me engano, conversei com ele na última noite para tentar entender o que ele estava fazendo. Ele estava fechando com um grupo, depois ia para outro... ficava pulando para lá e para cá. Eu não sei a respeito dele aqui fora, mas esse é o meu pensamento lá de dentro ainda. Sobre o Eli, se ele realmente estava fazendo uma coisa e falando outra, ele pode bater no paredão e sair também", comenta.

A goiana ainda revela para quem vai sua torcida no reality show. "A partir da minha visão de lá dentro, eu acho que tem algumas pessoas muito fortes no jogo. A Lina é uma grande candidata a ganhar R$ 1,5 milhão. O Pedro, desse jeito leve que vai levando o jogo, pode chegar até a final. O PA também é uma pessoa muito forte ali dentro. E o Arthur, que agora eu sei que é um dos favoritos", diz ela, que lista 'seu pódio da final'. "Gustavo está em primeiro, sem nenhuma dúvida. Depois, eu queria que fossem a Eslô e a Lina. O Gustavo é um forte candidato por jogar muito, mas acredito que a Lina tem grandes chances de ganhar, torço muito por ela também. Eu não sei como está o favoritismo aqui fora. Fiquei sabendo do Arthur, mas não sei como ele está em relação aos outros que eu também considero fortes".

Planos profissionais

Com 1,3 milhão de seguidores no Instagram, Laís admite que deseja ser uma influenciadora digital. Contudo, ela deixa claro que não pretende deixar a medicina de lado. "Jamais vou abandonar a Medicina. Sou apaixonada pela parte da Dermatologia. Eu amo lidar com pessoas; desde pequenininha sempre gostei muito de gente – e de animais também (risos). Poder aliviar a dor do paciente com alguma palavra ou com um medicamento para mim não tem preço, então isso eu não vou abandonar – está em mim. Poder fazer um procedimento em um paciente e melhorar a sua autoestima ou até mesmo com alguma coisa que eu falei. Eu sou muito carinhosa, gosto de abraçar meus pacientes. Mas eu sempre quis ter alguma coisa além da Medicina na minha vida, algum outro trabalho. Eu não sei ao certo para que lado eu vou, mas eu quero ter algo a mais, influencer, talvez".