Rio - Após a eliminação de Laís do "BBB 22", os participantes do reality show já começaram a pensar na próxima prova do Líder. Nesta quarta-feira (23), Linn da Quebrada e Jessilane conversaram sobre o mau desempenho que tiveram nas dinâmicas até o momento e a atriz se mostrou confiante para disputir a liderança nesta quinta-feira.

"Amanhã vai ser ótimo pra gente, independente do que seja", afirmou Lina. "Porque o programa não é pra atleta. Se fosse pra atleta, eles não iam chamar a gente, né? [...] A gente vai conseguir ir bem nas provas porque o programa não é pra atleta", refletindo sobre as vitórias constantes de Pedro Scooby e Paulo André, que já venceram uma prova do Líder e uma do Anjo cada um.

"A gente que deu sorte de cair na mesma edição que três atletas", brincou Jessi. "Por que eles fizeram isso com gente?", questionou Linn, rindo. As sisters seguiram a conversa sobre suas derrotas com bom humor: "Acho que eles nem imaginavam que a gente seria tão ruim nas provas assim", disparou a professora de biologia.

Em seguida, Jessi ainda relembrou que Jade Picon foi a única sister a vencer duas provas do Líder seguidas, sendo que ambas foram uma disputa de memória. "Será que eles pensaram que nenhuma mulher ia ganhar nenhuma prova, a não ser aquelas duas que não foram nem de agilidade nem de resistência?", ponderou.

"Eu não podia ter ganhado uma daquelas, mulher? Não ia ser bonito pra minha carreira?", disse Lina. A professora também citou as derrotas nas provas do Anjo, mesmo nas dinâmicas que não pediam agilidade: "Não é sobre eles, é sobre a gente mesmo", afirmou.