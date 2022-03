Luciano Estevan revela confusão entre ex-BBBs e detona Naiara Azevedo - Reprodução/Instagram/Globo

Luciano Estevan revela confusão entre ex-BBBs e detona Naiara AzevedoReprodução/Instagram/Globo

Publicado 23/03/2022 16:46

Rio - Quase uma semana após o reecontro dos eliminados do "BBB 22", Luciano Estevan abriu o jogo sobre o clima nos bastidores da reunião. Na última terça-feira (22), o ator usou seus Stories do Instagram para revelar que, por trás das câmeras, os brothers e sisters se envolveram em diversas "tretas" e ainda criticou o comportamento de Naiara Azevedo.

"Gente, teve treta de tudo o que é lado. Eu tretei com Rodrigo, Rodrigo tretou com o Vini, Vini tretou com Larissa, e Naiara tretou com todo mundo", declarou Luciano em interação com fãs através de caixinha de perguntas.

Em outro momento, o artista comentou sua relação com a cantora Naiara Azevedo, com quem disputou o primeiro paredão da edição e acabou sendo o eliminado da vez. "Não tem como não pegar ranço de uma pessoa que é tão incoerente e falsa. Foi o que ela fez no reality show: ela se demonstrou a boa moça, mas o que ela estava fazendo era usando os Pipocas para se autopromover", detonou Luciano, que ainda falou sobre a postura da sertaneja no reencontro da última quinta-feira.

"A máscara realmente caiu, né? Porque ela mostrou quem ela era realmente, ela não era aquela boa moça, não. E também, no ao vivo [dinâmica dos eliminados], mandou 'eu votei, votei pra tu sair e tu saiu' mesmo sabendo de toda minha história de vida", desabafou. "Só para finalizar, eu inclusive fui acusado de ser uma pessoa que passaria por cima dos outros para conseguir a fama ou dinheiro, acho que não fui bem eu", alfinetou.