Bárbara atualiza Laís sobre os acontecimentos fora da casa no Bate Papo BBBReprodução da TV Globo

Publicado 23/03/2022 10:12

Rio - Após ser eliminada com 91,25% dos votos, Laís foi entrevistada por Rafa Kalimann no 'Bate-Papo BBB', na madrugada desta quarta-feira. Na ocasião, a médica pode matar a saudade da amiga Bárbara. Sincerona, a modelo roubou a cena ao contar os bafafás que estão rolando fora da casa mais vigiada do Brasil para a goiana.