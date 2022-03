Laís nega racismo e diz que faz os mesmos ’gestos’ em casa - Reprodução

Publicado 23/03/2022 08:38

Rio - Laís Caldas participou do "Bate-papo BBB" e conversou com Rafa Kalimann sobre sua participação no reality show na madrugada desta quarta-feira. Na conversa, a apresentadora mostrou para a médica as cenas da suposta imitação de macaco que Laís, Bárbara, Eslovênia e Maria teriam feito para Natália. Laís se defendeu e garantiu que nunca se envolveria em um caso de racismo.

"Então, eu sou de fazer isso na minha casa, esses gestos, brincando. Nunca, jamais faria isso com a Natália. Nunca, nunca. Igual eu falei, é uma questão de interpretação", disparou a médica. "O público interpretou dessa forma, mas eu espero que já esteja resolvido. Porque eu nunca fui a favor, repudio total quem é racista, quem tem preconceito com alguma coisa. Isso desde pequenininha, sempre", garantiu.

Resposta da Lais pra Rafa Kalimann e pro público no #BatePapoBBB sobre a acusação de racismo:#BBB22 pic.twitter.com/6RCfNAZUog — Felipe Lais (@exyFavelada) March 23, 2022 "Isso eu brinco em casa, jamais faria isso relacionado a Natalia. É questão de interpretação, o publico interpretou dessa forma e espero que esteja resolvido já. Repudio qualquer racismo." (Laís) #BBB22 #Redebbb pic.twitter.com/6v0WdWmoIR — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 23, 2022

Entenda

Bárbara, Laís, Maria e Eslovênia falavam sobre votação no banheiro do "BBB 22", sem saber que Natália estava no reservado. Eslô disse que seu voto seria na mineira e foi alertada pelas amigas que Nat estava no local.

Em seguida, Bárbara saiu correndo em direção ao corredor da casa, em frente ao quarto Lollipop. Eslô e Laís correram atrás dela. Os internautas afirmaram que as participantes imitaram os movimentos de um macaco.

Ao chegarem na cada do "BBB 22", Larissa e Gustavo, que estavam na casa de vidro, chegaram a comentar com os confinados sobre um suposto caso de racismo no programa. "Cuidado nas coisas que vocês falam e imitam. Lá fora, a galera pode ver como racismo", avisou Larissa, na ocasião.