Arthur e Paulo André relembram suas ’tretas’ no programaReprodução / Globo

Publicado 24/03/2022 08:45 | Atualizado 24/03/2022 08:49

Rio - Depois da festa do líder, na madrugada desta quinta-feira (24), Arthur Aguiar e Paulo André reservaram um tempo para observar o queridômetro e relembraram as "tretas" que já protagonizaram no "BBB 22".

Ao analisar o painel, Paulo André pontuou: "Todo mundo com quem você tretou meteu o pé". "Ainda não. Não, está aí, está no processo...", respondeu Arthur. Paulo André refletiu sobre a sua quantidade de desentendimentos atuais na casa. "No momento eu tenho mais treta que você na casa. A Lina, Nat, Lucas... Treta assim... Não treta de tiro, porrada e bomba", rebateu.

Arthur avaliou a situação e tentou tranquilizar o amigo, mostrando que mesmo com as desavenças, PA não chega a ser a primeira opção de voto daqueles com quem se desentendeu.

"Tu não é a primeira opção da Lina. É o DG ou eu. Eu tenho quatro pessoas ainda. Pode ser que amanhã vire três. Três problemas, três tretas", ressaltou o ator.