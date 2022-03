Maíra Cardi usa modelito feito de pão para divulgar nova música de Arthur Aguiar - Reprodução

Publicado 25/03/2022 07:36

Rio - Maíra Cardi mostrou que é capaz de fazer tudo para ajudar o marido, Arthur Aguiar, que está confinado no "BBB 22". A coach postou no Instagram, nesta quinta-feira, um vídeo em que aparece com fatias de pão penduradas na roupa e no pescoço. Nas imagens, ela também dança "Fora da Casinha", nova música de Arthur em parceria com Matheus Fernandes.

"Sim, eu sou o tipo de mulher que veste a camisa, que se entrega, que acredita, que briga, que luta, que cria o meme, que muitas vezes é o meme, empresária, esposa, mãe, mulher", escreveu Maíra na legenda do vídeo.

"Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza! Conte comigo sempre, meu amor. Eu não sei dançar, eu não gosto de dançar, eu não como pão, eu não gosto de pão! Mas não é sobre mim, é sobre você! Sobre amor, sobre respeito, sobre lealdade, sobre perdão, sobre amar, sobre acreditar quando ninguém acredita mais? É sobre não desistir, é sobre promessa divina!", finalizou.