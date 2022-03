Pedro Scooby, no 'BBB 22' - Reprodução Internet

Pedro Scooby, no 'BBB 22'Reprodução Internet

Publicado 25/03/2022 20:48 | Atualizado 25/03/2022 20:52

Rio - Enquanto Pedro Scooby segue confinado no "BBB 22", a equipe que adminstrava as redes sociais do surfista se surpreendeu ao ser demitida por familiares e amigos do atleta. Um dos ex-administradores dos perfis, identificado como Klebs, abriu o jogo sobre a situação em seu Twitter e enalteceu o trabalho feito com seus colegas até a última quinta-feira (24).

"Como muitas pessoas sabem, eu era um dos 'adms' do Twitter do Scooby com mais 3 amigos até ontem (24). Todos nós não estamos mais no perfil por decisões de amigos e familiares do Scooby. Enfim, decisão exclusivamente deles, fomos pegos de surpresa com senha trocada e surpreendidos, mas sou muito grato pelo tempo que ficamos independentemente", declarou o rapaz.

Em seguida, Klebs elogiou o trabalho realizado pela equipe: "Tenho certeza que entregamos um bom trabalho por, inclusive, o Scooby nem ter Twitter, a gente ter começado do zero e conquistado quase meio milhão de seguidores e feito uma boa administração certeza", afirmou.

O jovem encerrou a postagem agradecendo o apoio e interação dos fãs de Scooby nas redes sociais. "Agradeço a todo mundo e principalmente as 'ondinhas' que sempre estavam com a gente. Hoje, o ciclo se encerra para mim e para eles, mas, com certeza, entregamos um bom trabalho (como sempre éramos elogiados) e não temos mais vínculos nenhum com o perfil do Twitter. Creio que vai ser substituído por alguém", concluiu.

Confira:

bom gente, como muitas pessoas sabem eu era um dos adms do TWITTER do scooby com mais 3 amigos até ontem 24/03. todos nós adms não estamos mais no perfil por decisões de amigos e familiares do scooby. tenho certeza que entregamos um bom trabalho por inclusive o scooby nem ter + — klebs. (@klebineo) March 25, 2022

interagir, seguir vocês, conversar em grupos e etc. hoje o ciclo se encerra p mim e para eles, mas com a certeza que entregamos um bom trabalho (como sempre éramos elogiados) e não temos mais vínculos nenhum com o perfil do twitter. creio que vai ser substituído por alguém. — klebs. (@klebineo) March 25, 2022