Arthur Aguiar criticar brothers por entregarem liderança para Linn da QuebradaReprodução/Globoplay

Publicado 25/03/2022 18:58

Rio - Pouco tempo após o fim da prova do Líder desta semana, a vitória de Linn da Quebrada já causou alguns desentendimentos no "BBB 22". Nesta sexta-feira (25), Arthur Aguiar se revoltou com a atitude de Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby, que desistiram da prova ao mesmo tempo para entregar a liderança à cantora, que foi a última mulher a permanecer na disputa.

"Ela vai botar um de nós [no paredão]", disparou o ator, logo após os amigos retornarem à casa, carregando a nova líder. "F*da-se, mano. O que ela fez na minha frente, cheguei a chorar. Já fui líder no bagulho, deixa ela ver a mãe dela", rebateu Scooby. Depois, Arthur se afastou do grupo que comemorava a vitória da sister e ficou pensativo em um canto da área externa.

Alguns minutos depois, na cozinha, Scooby explicou os motivos que o levaram a desistir da prova do Líder: "Teve uma hora que eu comecei a chorar de ver a Lina chorando. Não tava me sentindo bem, talvez eu não tenha nascido pra isso. Meu coração mandou", afirmou. O surfista ainda tentou tranquilizar Arthur, dizendo que o ex-Rebelde não seria eliminado do reality mesmo que seja indicado ao paredão por Lina.

"Não é questão de sair. A questão é que vocês me colocaram no paredão. Vocês me colocaram, escolheram me colocar no paredão, mas beleza. É por essas paradas que eu digo que eu me sinto sozinho. É a mesma coisa de estar nós três e o DG tivesse saído, a gente tava colocando o DG automaticamente no paredão, tá ligado?", defendeu Arthur.

Depois, o marido de Maíra Cardi revelou que pretende ir ao confessionário reclamar de sua eliminação da disputa. "Eu já fui eliminado por um bagulho que eu não fiz, que inclusive vou no confessionário falar. O Tadeu disse que eu não podia me ajoelhar e não podia sentar. Meu pé escorregou e meu joelho encostou. Ele não falou que não podia encostar, falou que não podia sentar e ajoelhar", declarou.