Bárbara revela frustração por não conseguir reencontrar Laís após a médica ser eliminada do 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2022 15:41 | Atualizado 25/03/2022 15:45

Rio - Amigas desde o período em que ficaram confinadas juntas no "BBB 22", Bárbara Heck e Laís Caldas ainda não se reencontraram pessoalmente após a eliminação da médica. Nesta sexta-feira (25), a loira manifestou sua frustração com protocolos que a impediram de ver a amiga em uma sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram.

"Meus amores, vocês que estão perguntando e me cobrando muito um encontrinho com a Laís, tentei de tudo. Tentei no Projac, no hotel dela, ir no Domingão, mas fui vetada de tudo. Não pude ver a Lais. Chateada que não conseguimos nos encontrar. Teve um dia que eu até chorei litros quando me avisaram que eu não ia poder mais, mas enfim, coisas de protocolo", desabafou Bárbara.

A modelo acrescentou que o encontro ficou ainda mais improvável, considerando que Laís já retornou para Crixás, sua cidade natal, em Goiás, enquanto Bárbara está a caminho de São Paulo. "O encontro de milhões ainda vai ter que esperar um pouquinho", lamentou. A gaúcha também revelou que não conseguiu fazer contato com a amiga nem pelo telefone: "A danada não ligou o celular ainda, mas falei com a irmã dela", contou a loira.