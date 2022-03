Linn da Quebrada - reprodução da TV Globo

Linn da Quebrada

Publicado 25/03/2022 18:38 | Atualizado 25/03/2022 19:16

Rio - Linn da Quebrada foi alvo de ataques transfóbicos nas redes sociais na tarde dessa sexta-feira (25). A atriz, que foi a vencedora da prova do líder, sofreu duras ofensas. Em seu perfil oficial no Twitter, sua equipe se manifestou pedindo respeito e cobrou posicionamento do restante do elenco.

"Não conseguimos entender por qual motivo os demais ADMS não pedem que as torcidas não sejam transfóbicas com a Lina. O BBB é um jogo onde a transfobia não pode vencer. Não podemos permitir tanta violência. Isso não é sobre a Lina, apenas. É sobre RESPEITO", começou.

"Tem sido muito dolorido acompanhar todas essas violências. O Brasil inteiro está vendo e acompanhando esses ataques transfóbicos. O nosso país é um país muito violento, não podemos corroborar com isso. Por favor, não sejam transfóbicos com a Lina. O nosso Twitter jurídico está repleto de denúncias de transfobia. Por favor, parem com esses ataques. Tem sido triste acompanhar tudo isso", completou a equipe de Linn.