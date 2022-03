Linn da Quebrada reflete sobre indicação ao paredão - Reprodução/Globoplay

Publicado 25/03/2022 21:34

Rio - Linn da Quebrada já está preocupada com a sua responsabilidade de indicar um participante do "BBB 22" ao paredão, após vencer a prova do Líder . Em conversa com Eliezer e Jessilane, a cantora avaliou suas opções e rejeitou a possibilidade de indicar Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André, que entregaram a liderança para a artista ao desistir da dinâmica desta sexta-feira (25).