Laís e mãe do Gustavo Reprodução

Publicado 25/03/2022 21:47

O relacionamento de Laís e Gustavo dentro da casa do "BBB 22" foi bastante criticado pelos telespectadores do programa pelo fato de a médica ter falado que ficaria com o brother por estratégia de jogo. Mas, desde o primeiro beijo os dois não se desgrudaram. Tanto que, ao ser eliminada do reality, a médica revelou que irá esperar pelo curitibano.

Com tudo isso, nessa sexta-feira (25) aconteceu um encontro entre Laís e a mãe de Gustavo. "Veio aí o encontro com a sogrinha", escreveu a médica ao compartilhar uma selfie das duas nas redes sociais.

Veio aí o encontro com a sogrinha pic.twitter.com/kKRZPFjEEN — Laís Caldas (@dra_laiscaldass) March 25, 2022

Em outra publicação, Laís aparece cantando junto com Sandroca, com a mãe de Gustavo é chamada, no que parece os bastidores da gravação de um programa.