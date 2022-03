- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 25/03/2022 22:50

É oficial! O programa de sábado 'Caldeirão' passa a ser, definitivamente, do apresentador Marcos Mion. A emissora anunciou a troca do nome do programa para 'Caldeirão do Mion'. Além disso, a nova fase trará muitas mudanças que deixarão a atração com a personalidade do apresentador.



Neste sábado, o público conhecerá a primeira novidade: Marcos Mion receberá calouros com diferentes talentos e habilidades – ou não – que buscam o primeiro lugar junto do prêmio de até R$ 10 mil. E quem define quem ganha é o time de jurados composto por Juliana Paes, Nany People, Otávio Müller e Robson Nunes. A quinta cadeira do júri será ocupada por um jurado musical convidado a cada programa. Logo na estreia, o cantor Daniel chega para completar o time.

Desde que passou a apresentar o programa, em outubro de 2021, a personalidade de Mion deu cara nova à atração, que ganhou novos quadros, cores e dinâmicas. Além do nome, em abril, estreia uma nova temporada, com um programa maior e quadros inéditos, que se juntam ao 'Tem ou não tem' e ao 'Sobe o Som', que se revezam ao longo do ano.



No ‘Caldeirola’, Mion ainda receberá parceiros especiais: um Panda e o Globolinho, hit do ‘Caldeirão’, em sua versão humana. Ambos exercerão a função de assistente de palco do apresentador. Quem chega para ajudar - ou bagunçar - ainda mais o ‘Caldeirola’ é o Extintor, que tem a missão de tirar do palco, a qualquer momento, aquele calouro que não agradou ou que perdeu sua posição para um candidato com nota maior. Os novos personagens estão presentes até mesmo na plateia. Agora, a animação conta com a ajuda do Homem Dinossauro e da Menina Canguru, além de mais alguns ícones surpresa que ficarão espalhados pelo estúdio, para alegria da plateia.