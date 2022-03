- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 24/03/2022 20:22 | Atualizado 24/03/2022 20:29

Ivete Sangalo receberá Xuxa no próximo domingo (27) no "The Masked Singer". Além de participar do reality musical como jurada, a Rainha dos Baixinhos também fica responsável por abrir o programa ao lado da apresentadora, cantando o clássico "Lua de Cristal".

"Foi muito difícil, pois julgar um sonho é sempre uma tarefa nada fácil. Estar ao lado da Veveta é incrível, dos jurados, que eu tenho um carinho especial, foi mais incrível ainda. É um programa lindo com um cuidado impecável", afirmou Xuxa em comunicado da Globo.

Pelas redes sociais, a cantora ainda celebrou a participação e o trabalho com Sangalo: "Como eu amo estar do seu lado, Ivete Sangalo… você me faz bem… e ainda rever meu diretor (Marcelo Amiky) e toda a turma do Dancing… só pra reforçar o que sempre te disse Veveta... te adoro, você é o máximo e esse programa é lindo".

Rodrigo Lombardi, Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck seguem no programa para julgar quais são as celebridades por trás fantasias. A edição contará com apresentações dos seguintes personagens: o Pavão, a dupla Lampião e Maria Bonita, o Caranguejo, o Abacaxi, o Camaleão, o Dragão, a Borboleta e a Leoa.