- Foto: reprodução

Foto: reprodução

Publicado 22/03/2022 23:16

Arthur Policarpo, integra o elenco da novela Reis, vivendo um dos irmãos de Eloá ( Kiria Malheiros), na nova trama bíblica da Record TV, que estreia amanhã, dia 22 de março.

"Eu amei muito gravar a nova novela da Record, Reis, pois está sendo uma experiência nova, uma nova oportunidade! Eu estou encantado com o cenário, com o figurino, está muito legal voltar pra Record, novamente! Gravei com meu amigo Daniel Nini, que já era meu amigo antes, aqui fora, e estamos juntos na trama” – afirma ele que, aos 11 anos, já esteve atuando ano passado na novela Gênesis, também pela Record TV, esse ano, na novela ‘Nos Tempos do Imperador’, pela Rede Globo de Televisão, e está no longa Lully, disponível pelo streaming Netflix, que é protagonizado por Larissa Manoela, recentemente lançado.

Ao longo de sua carreira, que embora ainda curta, o talentoso ator, já coleciona em seu currículo, outras grandes obras, como “Êta mundo bom”, pela Rede Globo de Televisão, e "Apocalipse ``pela Record TV, entre outras. Bem como, esteve na série “Segredos de Justiça e “Os Homens são de Marte é pra lá que eu vou”, ambas pela Globoplay.

A novela Reis é escrita por Raphaela Castro com colaboração de Marcos Ferraz, Méuri Luiza e Rodrigo Ribeiro, com supervisão de texto de Cristiane Cardoso e sob direção geral de Juan Pablo Pires. A trama é baseada nos livros bíblicos de Samuel, Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Salmos.

A estreia ocorreu nessa terça feira, dia 22 de março, às 21h, pela Record TV.