16/03/2022

Na novela "Pantanal", que estreia dia 23 de março e reconta a história de Juma (Alanis Guillen), Osmar Prado interpreta o Velho do Rio e conta sobre cabelo.

"Não cortei o que tenho de cabelos, por coincidência. No caso eu já estava a meio caminho da barba, então eu considero com meio caminho andado no aspecto exterior - e depois só precisei trabalhar o interior", riu o ator, que também teve de ser envelhecido para o papel, assim como Juliana Paes, que passou por uma espécie de transformação, e viajou para o Mato Grosso do Sul com o resto do elenco. "Inclusive nem os pelos da orelha eu tenho cortado", acrescentou Osmar Prado.

Osmar deixou claro que não assistiu inteiramente a primeira versão da história, que foi ao ar nos anos 1990. "Na época não vi muito,, então o meu Velho do Rio será diferente. O Velho do Rio é independente, ele tem citações que lhe dá uma espécie de reclusão, aparece muito pouco, mas quando aparece, ele tem um significado muito grande, se transforma em sucuri", destaca.

"Acho que posso fazer o Velho do Rio, com aquela capa, como pode ser feita com uma malha preta, desde que a essência da criação esteja partindo de dentro, esse é o meu princípio", avalia Osmar.