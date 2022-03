- Foto: reprodução

Bruna Marquezine, 26 anos, estará no elenco do filme Besouro Azul, da DC Comics. Em um vídeo publicado em uma rede social, a atriz, que não esconde a felicidade e emoção por ter sido escolhida para protagonizar o longa, contou que está recebendo muitas mensagens de felicitação e carinho dos fãs, inclusive dos funcionários do hotel em que está hospedada, que fizeram um bolo em sua homenagem.



"Estou sem palavras com o carinho que estou recebendo. Quero que saibam o quanto estou grata, aproveitando cada segundo desse momento. É muito especial saber que tem pessoas que torcem por você e que celebram a sua vitória", declarou Bruna.

Em 'Besouro Azul', Bruna Marquezine fará o papel de Penny, par romântico do super-herói. O protagonista principal do filme será Xolo Maridueña. O ator tem 20 anos e interpretará Jaime Reyes, o super herói.

"A internet é um lugar hostil às vezes, onde as pessoas acabam sendo cruéis, botando pra fora as próprias frustrações, inseguranças, medos, descontando isso no outro. É muito fácil focar no que é negativo. Mas eu estou recebendo tanto carinho, estou tão grata, estou vendo tanta gente torcendo, e estou tão feliz por isso… Isso é uma coisa que não acontece sempre", disse a atriz, muito emocionada.