Publicado 11/03/2022 00:33

Parece que não teremos mais uma edição do The Voice Brasil sob o comando do apresentador André Marques, que deverá ser comandado por Tadeu Schmidt na próxima temporada. Após o sucesso no comando do BBB 22, o jornalista foi convidado para apresentar a nova temporada do reality musical da Globo, que tem estreia prevista para outubro.

O convite ao apresentador é recente, mas as conversas já estão bem adiantadas entre as partes. André Marques, que substituiu Tiago Leifert na última edição do reality, já foi avisado que não estará a frente do programa esse ano. Além do ex-apresentador do Vídeo Show, outro nome que estava brigando pela vaga deixada por Leifert era o de Márcio Garcia, que apresenta o The Voice Kids. No entanto, o nome do Schmidt ganhou bastante força, diante da enorme aceitação dele à frente do Big Brother 22.